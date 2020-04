MotoGp, Rossi: "Non voglio smettere senza provare a correre"

«Sono in una situazione difficile perché, come ho detto, la mia prima opzione è cercare di continuare - sottolinea Rossi - Ho abbastanza motivazioni e voglia per continuare».

«È molto importante capire il livello di competitività perché, soprattutto nella seconda parte dello scorso anno, abbiamo sofferto molto e troppe volte sono stato lento e ho dovuto lottare al di fuori delle prime cinque posizioni - le parole del 'Dottorè - Avevo in mente di correre un altro anno con la squadra ufficiale e avevo bisogno di tempo per decidere cosa fare, avrei avuto bisogno di cinque o sei gare, di lavorare col nuovo capo meccanico e di valutare alcune modifiche apportate in squadra per capire se posso essere forte. Non è il modo migliore per fermarsi, perché la situazione è che forse non gareggeremo nel 2020. Quindi è più giusto per me fare un altro campionato e fermarmi alla fine del prossimo. Quindi spero di continuare nel 2021», ha concluso Rossi.

