Coronavirus, il Canada non manderà atleti alle Olimpiadi

Il Canada chiede il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo e in ogni caso non manderà nessun atleta ai giochi olimpici se si terranno come previsto alla fine di luglio. Lo hanno annunciato il Comitato olimpico canadese e quello paralimpico.

Secondo i comitati canadesi, le Olimpiadi dovrebbero essere rinviate di un anno. «Anche se riconosciamo le complessità legate a un rinvio, niente è più importante della salute e della sicurezza dei nostri atleti e della comunità mondiale e della salute pubblica».

E anche gli Australiani si preparano a un rinvio delle Olimpiadi. Secondo quanto riferito dal vicepresidente del Comitato olimpico australiano citato dalla AFP, i Giochi olimpici di Tokyo non si potranno tenere quest’estate come previsto, e gli atleti australiani sono invitati a prepararsi per l’anno prossimo. AGI

