Coronavirus, rinviati anche i gran premi di Olanda, Spagna e Monaco

In vista della continua diffusione globale della pandemia del coronavirus Covid-19 e dopo continue discussioni con la Formula 1 e i tre organizzatori, La Fia ha confermato che il Gran Premio d’Olanda, di Spagna e di Monaco 2020 saranno rinviati. "A causa della natura fluida e continua della situazione COVID-19 a livello globale, la FIA, la Formula 1 e i tre organizzatori hanno preso queste decisioni al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, dei partecipanti al campionato e dei tifosi, che rimane il nostro principale preoccupazione" si legge nella nota.

"La FIA e la Formula 1 continuano a lavorare a stretto contatto con gli organizzatori interessati e le autorità locali per monitorare la situazione e impiegare il tempo necessario per studiare la fattibilità di potenziali date alternative per ciascun Gran Premio nel corso dell’anno, nel caso in cui la situazione dovesse migliorare. La FIA e la Formula 1 prevedono di iniziare la stagione del campionato 2020 non appena sarà sicuro farlo dopo maggio e continueranno a monitorare regolarmente la situazione Covid-19 in corso.

