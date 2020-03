La campionessa di tennis Serena Williams ha deciso di prendere misure preventive contro il contagio di Covid-19. "Trascorrerò le prossime sei settimane in solitudine", ha scritto su Instagram, "facendo la mamma, la moglie, cucinando, facendo le pulizie di primavera, maschere per il viso, tutorial per il make up".

"Vi farò sapere come va e riguardatevi tutti", ha poi aggiunto postando un video di lei al trucco. AGI

