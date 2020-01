Virus Cina, la Federcalcio cinese rinvia l'inizio dei campionati

La Federcalcio Cinese ha rinviato l’inizio dei campionati di tutte le divisioni per agevolare il controllo dell’epidemia di polmonite da coronavirus. Lo ha annunciato la stessa federazione stessa in un comunicato. La nuova stagione della Super League, la serie A cinese, sarebbe dovuta partire il 22 febbraio.

Il rinvio è stato deciso nell’ambito della cooperazione "nella prevenzione a livello nazionale per frenare il virus e proteggere la salute di tutte le persone coinvolte", viene sottolineato.

La Federcalcio cinese è in contatto con le autorità nazionali per ripianificare le date dei prossimi eventi in base allo sviluppo della situazione epidemica. AGI

© Riproduzione riservata