Virus in Cina, annullate le gare della Coppa del mondo di sci

Le gare della Coppa del mondo di sci previste in Cina a febbraio sono state annullate a causa dell’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Federazione internazionale sci (Fis), sottolineando che la decisione è stata presa congiuntamente con l’Associazione cinese di sci.

La discesa libera e il Super G della coppa del mondo maschile erano in programma per il 15 e 16 febbraio a Yanqing, il primo test in vista dei Giochi Olimpici d’inverno del 2022 a Pechino.

"Anche se il rischio di contagio è basso nella zona prevista per le gare - ha detto il presidente FIS, Gianfranco Kasper - la salute e il benessere degli atleti e di tutti i partecipanti alla Coppa del mondo è una nostra priorità. Gli atleti devono poter pensare solo alle loro performance, soprattutto nel caso di una nuova pista di gara".

La stessa FIS comunicherà nei prossimi giorni le date dei recuperi delle due gare cancellate. Le prove femminili di velocità erano già in calendario per il marzo 2021, ma ora si proverà a inserire nei calendari della prossima stagione un test event anche per gli uomini.

