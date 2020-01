Tennis, il 2020 inizia male per Cecchinato: eliminato a Doha al primo turno

Comincia con una sconfitta il 2020 del palermitano Marco Cecchinato, eliminato all’esordio nel "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.325.200 dollari in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Squash Complex di Doha, appuntamento che come tradizione inaugura la stagione del circuito maschile (quest’anno in concomitanza con la nuova ATP Cup).

Il 27enne tennista palermitano, numero 75 della classifica mondiale e in tabellone con una wild card (è stato semifinalista dodici mesi fa), nell’ultimo incontro sul Centrale è stato superato per 6-3 6-4, in un’ora e 11 minuti di gioco, dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero 65 Atp, al secondo successo in altrettanti confronti diretti con Cecchinato (il precedente nel 2018, al primo turno del torneo di Pune).

