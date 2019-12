Tennis 2020, si parte con l'Atp Cup in attesa degli Australian Open

Il 2020 bussa alle porte anche del tennis internazionale. Per quanto riguarda gli azzurri Fabio Fognini (n.12 Atp) ed Alessandro Giannessi (148), che ha preso il posto di Matteo Berrettini (il 23enne romano, ottavo del ranking, inizierà il suo 2020 direttamente con gli Australian Open di Melbourne), saranno i primi a debuttare con la Nazionale guidata da Alberto Giraudo, nella nuovissima Atp Cup, gara a squadre con un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari che si disputa dal 3 al 12 gennaio in contemporanea in tre città australiane (Brisbane, Perth e Sydney). Del team fanno parte anche Stefano Travaglia (n.84 Atp), Paolo Lorenzi (115) e Simone Bolelli (n.80 Atp in doppio). L’Italia esordirà contro la Russia di Medvedev (n.4 Atp) e Khachanov (17) il 3 gennaio a Perth.

Nella prima settima del circuito (6-11 gennaio) quest’anno si disputa un solo torneo, il "Qatar ExxonMobil Open" di Doha, un ATP World Tour 250 solo di nome visto il montepremi che supera di parecchio il milione di dollari. In un main draw che vede iscritti lo svizzero Wawrinka (n.16 Atp), il russo Rublev (23), il francese Tsonga (39) ed il canadese Raonic (31) ci sarà anche Lorenzo Sonego (n.52 Atp). Nelle qualificazioni ci sono Marco Cecchinato (71) e Salvatore Caruso (96).

Passando ai challenger della prima settima del calendario (6 - 12 gennaio) a Canberra, in Australia, sono in tabellone Andreas Seppi (n.72 Atp), Jannik Sinner (78) e Lorenzo Giustino (151), mentre hanno scelto Noumea, in Nuova Caledonia, Thomas Fabbiano (n.114 Atp), Alessandro Giannessi (148) e Federico Gaio (152). Infine Julian Ocleppo (401) ed Alessandro Bega (406) saranno ad Ann Arbor, in Michigan (Stati Uniti).

Due i tornei in programma nella seconda settimana (12-19 gennaio). All’"Adelaide International", nuovo ATP 250 (ha preso il posto di Sydney), a guidare il seeding è il serbo Novak Djokovic, numero 2 Atp, che solo per la quarta volta in carriera ha deciso di disputare un torneo nella settimana che precede uno Slam. Insieme al 32enne di Belgrado anche due Next Gen come l’australiano De Minaur (18) ed il canadese Auger-Aliassime (21). Tra gli alternates c'è Marco Cecchinato (71). Fabio Fognini (n.12 Atp), da poco diventato padre della sua secondogenita, Farah, sarà di nuovo al via nell’"ASB Classic", torneo ATP 250 di scena ad Auckland, in Nuova Zelanda: con il ligure, numero due del tabellone, anche Sonego, mentre tra gli alternates ci sono Cecchinato e Seppi. Il principale favorito è il russo Medvedev. ITALPRESS

© Riproduzione riservata