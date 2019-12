Coppa del mondo sci alpino: Pinturault vince lo slalom, 3° posto per Gross

Alexis Pinturault vince lo slalom speciale di Val d’Isere, in Francia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Il francese si riconferma leader anche nella seconda manche, chiudendo in 1'47"91, davanti allo svedese Andre Myhrer, con un vantaggio 1"44.

Terzo posto per Stefano Gross, il migliore degli azzurri, sul podio a +1"47 dal migliore di giornata, davanti a Henrik Kristoffersen, autore di una grande rimonta. Fuori dalla top 10 gli altri tre italiani qualificati: Manfred Moelgg è quattordicesimo (+2"56); Riccardo Tonetti chiude al ventitreesimo posto a +3"21; mentre Giuliano Razzoli si attesta in ventiseiesima piazza a +3"78 dalla testa.

