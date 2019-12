Sci, doppietta azzurra in Super G: vince Goggia, seconda Brignone

Doppietta azzurra in Coppa del mondo di sci: sulle piste di St. Moritz, Sofia Goggia ha vinto il Super G precedendo di appena un centesimo di secondo l’altra italiana Federica Brignone. Terza la statunitense Mikaela Shiffrin.

Per Goggia si tratta della settima vittoria in Coppa del mondo nella sua carriera. Già un’altra volta in stagione, si era realizzata una doppietta azzurra, con Marta Bassino e la stessa Federica Brignone, nei primi due posti del gigante di Killington del 30 novembre scorso.

