Europei di nuoto, Paltrinieri d'oro nei 1500 sl: "Sono contento, torno alla vittoria"

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 1500 stile libero maschili agli Europei in vasca corta di Glasgow.

"Sono contento perchè torno a vincere un 1500 dopo tanto tempo". Gregorio Paltrinieri non può che essere soddisfatto per l’oro vinto nella 'sua' specialità agli Europei in vasca corta di Glasgow.

"All’inizio ho visto l'ucraino Romanchuk che era partito forte e sono rimasto in galleggiamento - spiega il 25enne carpigiano, tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto - Poi a metà gara ho notato che ha rallentato e allora ho iniziato la mia progressione per fortuna vincente. Oggi non avevo le stesse sensazioni di ieri e allora mi sono tenuto coperto, passando un po' più calmo per poi aprire il gas. Erano passati troppi anni dalla vittoria. Non mi sentivo benissimo e allora ho cercato di non strafare e di andare in progressione. La forma è cambiata dalla batteria alla finale - svela 'SuperGreg' - e quindi bisognerà lavorare perchè per fare questo tempo ho dato tutto".

