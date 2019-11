MotoGp: anche a Valencia vince Marquez, per Lorenzo l'addio alle corse

Partito dalla seconda casella, il 'Cabroncito' - questo il soprannome di Marquez - ha impiegato nove giri per superare Quartararo: da lì in poi è stato un assolo. Pur senza forzare, lo spagnolo è ugualmente scappato via a tutti gli avversari per tagliare il traguardo in solitaria.

La gara si gioca dietro, con il ventenne nizzardo che riesce a tenere a distanza Miller che si deve pertanto accontentare del quinto podio della stagione.

Quarto Andrea Dovizioso su Ducati, un risultato che relega la casa bolognese al secondo posto nella classifica costruttori, titolo vinto dalla Honda. Spettacolare, ma senza gravi danni, caduta per Johann Zarco: dopo essersi rialzato da una scivolata, il pilota francese è stato colpito dalla moto di Iker Lecuona, spagnolo classe 2000 all’esordio in MotoGP.

Ottavo Valentino Rossi; tredicesimo lo spagnolo Jorge Lorenzo, all’ultima gara della carriera e celebrato dai tifosi giunti a Valencia per salutare un cinque volte campione del mondo arrivato al passo d’addio. AGI

