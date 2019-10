Fortitudo Agrigento-Trapani: vittoria all'ultimo respiro per i granata

Va ai granata la vittoria contro la Fortitudo Agrigento. Al PalaMoncada gli ospiti vincono alla fine di una partita bella e combattuta. I biancazzurri incassano la prima sconfitta casalinga e lo scontro termina con il punteggio di 66 a 70.

Al fischio di inizio parte meglio la squadra del coach Daniele Parente. I biancazzurri reagiscono con Tony Easley. Le squadre partono subito forte, Ambrosin piazza la tripla e Agrigento prova a comandare il match. Trapani non sbaglia e chiude in vantaggio il primo quarto.

Nel secondo periodo di gioco Agrigento cambia volto e si affida al suo capitano, Albano Chiararella sarà lui il mattatore del secondo quarto. Agrigento riaggancia Trapani ed inizia un nuovo match. Chiarastella intercetta un pallone fondamentale e porta a vanti i suoi. E’ la sfida dei due capitani, Renzi dall’altra parte non sbaglia e piazza una “bomba” dall’angolino. Agrigento con pazienza costruisce, affidandosi a Lorenzo Ambrosin, sua la tripla del momentaneo – 2. Da una combinazione perfetta tra James – Easley e Chiarastella nasce il canestro del 37 a 37.

La partita ha continui capovolgimenti di fronte, Trapani ritrova il vantaggio, ma ci pensa un super Chiarastella a a riaprire i giochi.

Si chiude con l’urlo del capitano il secondo periodo di gioco. Nel terzo quarto Trapani parte forte, Agrigento prova a reagire con Lorenzo Ambrosin: è lui a spezzare il ritmo di Trapani con una tripla da maestro. Pepe torna ai punti, ma Mollura realizza un nuovo pareggio, la sua è la tripla del 55 pari. La partita è durissima, vince chi sbaglia di meno. I granata tornano sul parquet e realizzano cinque punti consecutivi, Mollura e Bonacini fanno il resto.

Coach Cagnardi chiama il time out, al rientro è Ambrosin a trovare ancora canestro. Corbett scappa via alla difesa agrigentina, ma James schiaccia di carattere. Mollura commette antisportivo, dalla lunetta Chiarastella non sbaglia: due su due. Finale concitato tra le due squadre, Corbett e Renzi chiudono la “causa” e portano a casa il derby.

La Fortitudo Agrigento non si è mai arresa, le due squadre hanno lottato su ogni pallone. I biancazzurri, domenica, saranno di scena a Capo d’Orlando.

