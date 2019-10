Tifone in arrivo, a rischio il gp del Giappone: domani la decisione

Si deciderà domani se correre o meno il Gp di Formula Uno di Suzuka, minacciato dal tifone Hagibis in arrivo sul Giappone. La decisione, dopo l’allerta attivata oggi, è stata fissata per domani, quando saranno le autorità locali sulla base delle previsioni meteo a decidere se chiudere il circuito sabato, quando a sud dell’isola di Hoshu sono attesi venti a 160 chilometri l’ora, e consigliare alla popolazione di rimanere chiusa in casa a rischio della vita. Se così non sarà, la Fia proverà a seguire il normale programma già domani.

«Stiamo producendo ogni possibile sforzo per ridurre al minimo l’impatto sui nostri orari, ma la sicurezza di tifosi, piloti e team sul circuito rimane assolutamente prioritaria», hanno detto fonti della Fia. Il tifone Hagibis è considerato il più violento dell’anno.

"Nessuno ha intenzione di mettere a rischio la vita delle persone - ha detto Vettel - Ci sono le previsioni meteo, non sempre

vengono rispettate, ma al momento al 100 per 100 indicano che il tifone arriverà qui. E nel caso c'è poco da fare..».

«Se davvero il tifone arriverà in questa zona, sarà impossibile andare in pista», gli ha fatto eco Leclerc. Suzuka ha due

precedenti, nel 2004 e nel 2010, quando le qualifiche furono disputate la domenica mattina prima della gara del pomeriggio.

© Riproduzione riservata