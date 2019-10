Tennis, Fognini batte Kachanov e vola ai quarti a Shanghai

Fabio Fognini ai quarti di finale del torneo di Shanghai. Il tennista ligure ha battuto il russo Karen Kachanov con il punteggio di 6-3 7-5.

Per l'azzurro è stata la rivincita a sette giorni dalla sfida nei quarti del "China Open", vinta in rimonta dal 23enne moscovita. Ed è una doppia soddisfazione per Fognini, perchè la vittoria sul russo vale infatti punti preziosi per le Finals di Londra.

Attesa anche per l'altro azzurro, Matteo Berrettini, anche lui a caccia di un posto nei quarti di finale. Il romano affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

© Riproduzione riservata