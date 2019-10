Tennis, il siciliano Caruso in finale a Barcellona

Salvatore Caruso ha centrato l’ingresso alla finale del "Sanchez-Casal Head by NH Hotel Group", torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 46.600 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna.

Il 26enne tennista siciliano di Avola, numero 110 Atp e quarta testa di serie, si è imposto in semifinale sullo spagnolo Jaume Munar, numero 102 Atp e secondo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-5, dopo due ore e 19 minuti di gioco. L’azzurro affronterà domani per il titolo lo slovacco Josef Kovalik, che nella prima semifinale aveva sconfitto Alessandro Giannessi per 6-3 7-6(5).

© Riproduzione riservata