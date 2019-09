Mondiali, Tortu settimo nella finale dei 100 metri

Settimo posto nella finale mondiale dei 100 metri per Filippo Tortu, unico bianco tra gli otto finalisti. Lo sprinter azzurro ha corso in 10"07 nella gara vinta dall’americano Christian Coleman in 9"76 sul connazionale e campione mondiale uscente Justin Gatlin (9"89).

Bronzo al canadese Andre De Grasse (9"90). Per Tortu l’ingresso in finale è significato compiere una grande imprese. Filippo, 21 anni brianzolo allenato da papà Salvino, eguaglia il piazzamento ottenuto nel 1987 a Roma da Pierfranceso Pavoni.

