Gp Russia, Verstappen il più veloce ma le Ferrari ci sono

Max Verstappen firma il miglior tempo del venerdì in Russia, ma Charles Leclerc impressiona per il grande passo gara mostrato. L’olandese della Red Bull ferma il cronometro su 1'33"162, sfruttando anche il nuovo motore Honda che, però, domenica gli costerà cinque posizioni sulla griglia di partenza.

Il monegasco della Ferrari, autore del miglior tempo nella FP1 si ferma a tre decimi, ma soprattutto infila una serie di giri impressionanti nella sua simulazione di gara, dimostrando di essere molto competitivo per domenica. In casa Mercedes Valtteri Bottas è più lento di sei decimi e mezzo rispetto a Verstappen, ma di un decimo e mezzo più veloce di Lewis Hamilton, oggi autore di una serie di lunghi, come se fosse al limite. Il cinque volte campione del mondo, salva il suo venerdì con una grande prestazione con le gomme medie, in ottica gara. proprio allo scadere della sessione.

Così come The Hammer, anche Sebastian Vettel è sembrato guidare al limite nella ricerca del migliore set up con la sua SF90, fermandosi ad un secondo dal best lap di giornata. C'è dunque da lavorare in vista della gara di domenica, considerando poi che le qualifiche di sabato con molta probabilità si disputeranno sotto la pioggia. Questo consentirà di gestire la strategia di gara, avendo libertà di scelta su quale tipo di gomma montare alla partenza. Da quanto visto in casa Ferrari, soprattutto per quanto riguarda Leclerc, è ipotizzabile l’uso delle Pirelli Red, le più morbide, prevedendo un avvio di gara molto aggressivo.

