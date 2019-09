Mondiali di boxe, il siciliano Cavallaro eliminato nei quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Salvatore Cavallaro nella categoria dei 75 chilogrammi ai Mondiali elite di Ekaterinburg (Russia). Il pugile siciliano si è arreso per 4-1 al brasiliano Da Conceicao con un verdetto contestatissimo dall’angolo azzurro.

"Salvo - le parole di coach Coletta - non aveva vinto, aveva stravinto. Il match lo ha fatto lui dal primo al terzo round, ma i giudici hanno, non so come, visto e deciso diversamente. Mi viene in mente un solo sostantivo per definire ciò che è successo. Parola che credo sia facile da indovinare. Sono sconfortato perchè questi ragazzi hanno fatto e fanno grandissimi sacrifici, che spesso vedono andare in fumo per situazioni allucinanti come quella di oggi".

Con l’uscita di scena di Cavallaro, si conclude l’avventura azzurra a questi mondiali, che domani vivranno una giornata di break prima della due giorni conclusiva: il 20 le semifinali, il 21 le finali. (ITALPRESS).

