La Spagna è per la seconda volta campione del mondo di basket dopo aver battuto l’Argentina in finale (95-75), nella finale dei Mondiali a Pechino.

Il primo titolo mondiale di pallacanestro in Spagna l’ha aggiudicato in Giappone nel 2006 e oggi ha replicato in Cina, dopo un torneo impeccabile, in cui ha vinto le otto partite giocate.

