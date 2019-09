Cecchinato ai quarti a Stettino: battuto Vatutin

Marco Cecchinato è approdato ai quarti di finale del "Pekao Szczecin Open", torneo challenger Atp dotato di un montepremi pari a 137.560 euro, in scena sui campi in terra battuta di Stettino, in Polonia.

Il tennista palermitano, numero 66 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto oggi il russo Alexey Vatutin, 185 del mondo, col punteggio di 6-3 6-3. Ai quarti di finale, domani, il siciliano sfiderà il giapponese Taro Daniel, 137 Atp e settima testa di serie del tabellone, che ha superato in ottavi di finale l’argentino Facundo Arguello per 6-2 6-4.

