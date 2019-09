Icardi con la 18 pronto per l'avventura con il Psg: "Fiero di essere parigino"

Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato questa sera sul suo sito l’arrivo di Mauro Icardi. Il centravanti avrà la maglia numero 18.

"Ringrazio il PSG per la fiducia che mi ha dimostrato - ha detto Icardi, nella prima dichiarazione - ci tengo profondamente a dare tutto per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni".

"Sedicesimo giocatore argentino nella storia del PSG - scrive il club, sul proprio sito - Icardi arriva in prestito con opzione di riscatto". Una foto dell’argentino con la nuova maglia rossoblù completa il comunicato della società. L’ex attaccante dell’Inter aggiunge che il PSG "è diventato un centro importante del calcio internazionale, ha attirato grandissimi giocatori in questi ultimi anni. La dinamica delle performance è fortissima a Parigi - continua Icardi, citato dal nuovo club - le ambizioni sono elevatissime e sono sicuro ci siano tutte le condizioni per andare ancora pià in alto. E non vedo l’ora di scoprire il Parco dei Principi, uno stadio celebre per la sua bellezza e il suo calore!". ANSA

© Riproduzione riservata