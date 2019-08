Tennis, Fognini rientra nella top ten. Cecchinato scende in classifica al 65° posto

La classifica pubblicata oggi dall’Atp vede il ritorno nella top ten di Fabio Fognini, che in questa stagione è stato il primo italiano ad entrare nell’èlite mondiale dopo quasi 41 anni (nell’agosto 1978 Corrado Barazzutti salì fino alla settima posizione). Per quanto riguarda gli altri tennisti azzurri, alle spalle del ligure sono stabili Matteo Berrettini, al 26° posto e Lorenzo Sonego al numero 47 (vicinissimo al proprio best ranking, 46).

Quattro passi indietro invece per Marco Cecchinato, ora numero 65; conferma per Andreas Seppi al 78° posto, con leggeri assestamenti per Stefano Travaglia, che perde due posizioni ed è numero 81, e per Thomas Fabbiano, ora 89esimo e settimo azzurro in top 100.

Appena fuori c'è Salvatore Caruso, al numero 105, mentre ritocca ancora il suo best ranking il 17enne Jannik Sinner, che si attesta al numero 130. Migliora il proprio record personale anche Lorenzo Giustino (numero 127), così come Federico Gaio, che grazie al titolo nel challenger di Manerbio balza al 14° posto.

