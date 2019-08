Infortunio Messi, preoccupano le condizioni: "Starò fuori per un po'"

Inizia nel peggiore dei modi la stagione per Leo Messi. Il fantasista, stamattina, durante l'allenamento si è infortunato al polpaccio e dovrà saltare la trasferta negli Stati Uniti dove il Barcellona giocherà due amichevoli contro il Napoli.

"Volevo iniziare e sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po'", ha scritto su Instagram. "Ringrazio tutti per i messaggi e e gli attestati di affetto, volevo stare con la squadra negli Stati Uniti, questa volta non sarà possibile ma ci rivedremo presto". ANSA

