Tennis, a Madrid subito eliminato il palermitano Marco Cecchinato

Primo turno fatale per Marco Cecchinato al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.536.160 euro, in corso sui campi in terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola.

Il siciliano, numero 19 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, reduce dalle semifinali a Monaco, cede per 6-0 4-6 6-1 all’argentino Diego Schwartzman, numero 25 Atp, in un’ora e 16 minuti di gioco. Per Cecchinato è la seconda sconfitta in tre confronti col 26enne di Buenos Aires, che si era già imposto nel 2013 nel challenger di Stettino (ottavi) prima di cedere al 26enne palermitano in questa stagione, nella finale di Baires. (ITALPRESS)

