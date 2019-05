Il Benevento pareggia e si allontana ancora dal Palermo, Padova e Carpi in C

Il Benevento conquista un punto contro il Padova confermando il quarto posto e l’accesso ai play off. I padovani, invece, salutano ufficialmente la serie B retrocedendo in Lega Pro. Partenza lampo del Padova che dopo trenta secondi passa in vantaggio. Cross dalla destra di Lollo per l’accorrente Pulzetti che di prima intenzione gonfia la rete.

Il Benevento non si fa intimorire e al 10' pareggia subito i conti con un colpo di testa di Coda al suo ventesimo centro stagionale. La ripresa si apre sotto il segno del Padova che trova nuovamente il vantaggio. Bonazzoli sfrutta una disattenzione di Coda si invola verso l’area avversaria e da limite fa partire un rasoterra micidiale che non lascia scampo a Montipò.

Al 35' il Benevento armeggia nuovamente i conti. Angolo di Viola per il perfetto stacco di testa di Caldirola. In pieno recupero doccia fredda per il Benevento. Baraye sigla il gol del 3-2. Sembra finita, ma a chiudere i conti ci pensa Coda che sul gong realizza la sua personale doppietta firmando il 3-3 finale. Anche il Carpi perde a Livorno e retrocede nella serie minore.

