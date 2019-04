MotoGp, ad Austin cade Marquez ma Rossi non ne approfitta: vince Rins, il "Dottore" secondo

Alex Rins vince il Gran Premio delle Americhe, terza prova stagionale del Mondiale MotoGp disputata sul circuito di Austin. Approfittando della caduta con conseguente ritiro di Marc Marquez, lo spagnolo della Suzuki ha conquistato il successo numero 13 della carriera, il primo nella classe regina, davanti a Valentino Rossi.

"Mi dispiace per la mancata vittoria ma ci siamo, siamo forti e ci riproveremo". Queste le dichiarazioni di Valentino Rossi al termine del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Mondiale 2019 della MotoGP. "Quando ho visto la caduta di Marquez mi son detto 'magari ce la faccio questa voltà. Ma Rins era velocissimo e ha guidato meglio di me - ha dichiarato il pilota italiano, quest’oggi secondo al traguardo - E’ un peccato perchè è tanto che non vinco ma siamo forti e sicuramente ci riproverò", ha concluso Rossi.

