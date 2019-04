Il Giro di Sicilia oggi arriva a Palermo: tutte le strade chiuse e i percorsi alternativi

Il Giro di Sicilia arriva a Palermo e nel capoluogo siciliano si attende una giornata da bollino rosso per quanto riguarda il traffico, soprattutto nella zona Foro Italico-via Messina Marine. Molte le strade che rimarranno chiuse, con gli stop che sono già iniziati dalle 6 di questa mattina e che dureranno fino alle 21.

Novità anche per quanto riguarda la Ztl, che nell'occasione verrà sospesa. Attenzione anche ai mezzi pubblici, perché 5 linee dell'Amat modificheranno i percorsi. Si tratta delle linee 103, 107, 224, 231 e della navetta Centro storico. A Bagheria, altra cittadina che verrà toccata dalla carovana nella tappa di oggi, il sindaco Patrizio Cinque ha deciso, invece, di far chiudere le scuole entro mezzogiorno.

Il Giro arriverà dalla strada statale 113 e passera da via Messina Marine, Bandita, Ponte fiume Oreto, via Ponte di Mare, Foro Italico.

Dalle 6 alle 21, le strade off limits saranno Foro Italico, Cala (dalla via porto Salvo, esclusa al Foro Italico), piazzetta Santo Spirito, salita Mura delle Cattive, via Romano (tra il Foro Italico e Porta dei Greci), via Lincoln (tra il Foro Italico e corso dei Mille: è consentita la svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Archirafi), piazza Tumminello, via Tiro a Segno, via Ponte di Mare, via Messina Marine (dal Foro Italico a via Salvatore Cappello: la circolazione nel restante tratto di via Messina Marine con direzione Foro Italico sarà deviata su via Cappello), corso Vittorio Emanuele (tra il Foro Italico e via Porto Salvo); via Butera (tra piazzetta Santo Spirito e piazzetta Pasqualino: nel rimanente tratto della via Butera si istituisce il doppio senso con la presenza della polizia municipale).

Chiuso anche il sottopassaggio di via Crispi in direzione Cala, mentre in piazza XIII Vittime sarà chiusa la circolazione dei mezzi sempre in direzione della Cala. Non potranno proseguire in direzione del mare quei mezzi che provengono da via Porto Salvo-corso Vittorio Emanuele.

Chiuso dalle 14 alle 21 solo il tratto di via Messina Marine che va da via Salvatore Cappello al confine col Comune di Villabate. L'accesso all'ospedale Buccheri La Ferla, invece, avverrà dall'ingresso di via Giovanni Corrao, dove sarà fatto rispettare il provvedimento di divieto di sosta in entrambi i lati della carreggiata.

Per chi non potesse fare a meno di viaggiare in auto, la polizia municipale consiglia i seguenti percorsi in alternativa a via Messina Marine: saranno percorribili l'asse via Sperone/corso dei Mille oppure via Messina Montagne. Mentre, per ovviare al transito lungo il Foro Italico, saranno percorribili via Roma (dove sarà sospesa, appunto, la Ztl), oppure a monte l'asse via Terrasanta - via Cusmano.

© Riproduzione riservata