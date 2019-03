Tennis, ancora una finale per Federer. A Miami sfiderà il campione uscente Isner

Nuova finale per "Re Roger". Federer ha battuto il canadese Denis Shapovalov per 6-2, 6-4 nelle semifinali del Miami Open di tennis e il tre volte campione del torneo, domenica, incontrerà il campione in carica John Isner.

Federer ha utilizzato una serie di scatti per prendere il controllo del match, e ha perso solo otto punti su servizio. Nonostante la sconfitta, Shapovalov sale alla posizione numero 20 del ranking mondiale.

Federer, testa di serie numero 4, è migliorato fino a febbraio di quest'anno. Ha perso in finale a Indian Wells contro Dominic Thiem.

