Roma-Napoli, out Insigne. Ancelotti: "Mi aspetto una Roma motivata e concentrata"

Big match tra Roma e Napoli domani sera. Alla vigilia della partita Ancelotti analizza i pericoli ai quali i partenopei potranno andare incontro domani nella gara contro la Roma all’Olimpico.

"Mi aspetto una partita attenta e gagliarda da parte della Roma, ci saranno giocatori molto motivati e concentrati", ha detto.

"La Roma - continua il tecnico dei partenopei - è preoccupata. L'aspetto psicologico della partita è nelle nostre mani. Se siamo capaci di aumentare le loro preoccupazioni è un bene". "Mi aspetto comunque - conclude Ancelotti - una prestazione di grande livello da parte nostra".

Il tecnico ha convocato 18 giocatori per la gara di domani in casa della Roma. Tra gli altri out l’infortunato Insigne (semplice contrattura) e lo squalificato Zielinski. Questa la lista: Portieri: Meret, Karnezis, D’Andrea. Difensori: Malcuit, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj. Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Younes, Verdi. Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Milik, Gaetano.

