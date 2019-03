Morte Sala, "Il pilota era daltonico e non poteva volare di notte"

David Ibbotson era daltonico e per questo non aveva la licenza per volare di notte. Questa, secondo la BBC gallese, una delle principali novità nell’inchiesta sulla morte di Emiliano Sala e del 59enne pilota inglese, deceduti lo scorso 21 gennaio a bordo del Piper che avrebbe dovuto portare l’attaccante argentino da Nantes a Cardiff.

Ibbotson, il cui corpo a differenza di quello di Sala non è stato ancora trovato, aveva difficoltà a distinguere i colori e per questo, secondo la stampa britannica, la licenza di volo gli vietava di mettersi ai comandi nelle ore notturne.

