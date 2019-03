Ronaldo di infortuna in Nazionale: "Torno tra una o due settimane"

Cristiano Ronaldo si infortuna e viene sostituito nel corso del primo tempo di Portogallo-Serbia, partita del gruppo B delle qualificazioni a Euro 2020. Alla mezz'ora del primo tempo, l'attaccante della Juventus ha accusato un improvviso dolore alla gamba destra mentre faceva uno scatto sulla fascia, senza contatto con giocatori avversari.

Subito si è fermato e ha fatto segno alla panchina di volere la sostituzione. Soccorso dai medici della nazionale a bordo campo, CR7 si è tolto la fascia di capitano e poi si è rialzato dirigendosi senza aiuto verso la panchina. Al suo posto è entrato Pizzi.

In precedenza durante la partita, Ronaldo aveva dovuto già ricorrere all'intervento dei sanitari per fermare una emorragia dal naso.

Cristiano Ronaldo non si dice preoccupato per l'infortunio. "Non sono preoccupato, conosco il mio corpo - ha detto il capitano al termine della gara -. Queste cose succedono, è il calcio, chiunque cammina sotto la pioggia si bagna... Sono tranquillo perché so che tornerò tra una settimana o due".

© Riproduzione riservata