Il Catania batte la Juve Stabia e torna a sognare la B: vince la Sicula Leonzio, pari del Siracusa

Un rigore di Ciccio Lodi permette al Catania di battere al "Massimino" la capolista Juve Stabia e di recuperare tre punti ai campani e anche al Trapani, secondo in classifica e reduce dalla sconfitta contro la Virtus Francavilla.

Gli etnei distano sei punti dalla vetta della classifica del girone C della serie C e certo recuperare questo distacco non è facile, ma da quando è arrivato Novellino in panchina la situazione per il Catania sembra migliora. Bene anche la Sicula Leonzio, che batte in casa con un gol di Ferrini batte il Monopoli. Pari per il Siracusa, sempre nelle parti bassi della classifica ma con la Paganese tenuta a distanza.

