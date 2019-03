Roma, dopo l'eliminazione in Champions esonerato Di Francesco

Alla fine l’esonero è arrivato: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Roma. Al suo posto arriva Claudio Ranieri, un altro ritorno nella gestione americana dopo quello di Spalletti. Fatale l’eliminazione dalla Champions League a opera del Porto, goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno dei sette gol rimediati in campionato contro la Fiorentina al Franchi e delle tre sberle prese, quattro giorni prima della debacle in Champions, nel derby contro la Lazio.

Il percorso di Di Francesco si ferma qua, dopo due anni di conduzione fatti di tanti alti, ma anche di altrettanti bassi. La semifinale di Champions dello scorso anno, la fantastica remuntada contro il Barcellona da una parte, con dall’altra uscite mediocri contro le piccole, gli errori fatali in molte delle partite che contavano davvero qualcosa. Insomma, la sua Roma non è mai riuscita a fare il salto di qualità, complice forse anche un mercato estivo che non lo aveva soddisfatto appieno e una gestione delle cessioni che lo aveva visto comunque assecondare le scelte della società.

