Don Pino, da sconosciuto prete di periferia a martire della Chiesa cattolica

Da sconosciuto prete di periferia a martire della Chiesa cattolica. Don Pino Puglisi è la prima vittima della mafia a diventare Beato ed è stato citato ed elogiato da tre Papi venuti in Sicilia (Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio). Ergo: trentadue anni fa la mafia non fece un buon affare con quel delitto, la sera del 15 settembre del 1993. La Chiesa siciliana - un anno dopo l’omicidio - mise nero su bianco un principio ormai invalicabile: mafia e Vangelo sono incompatibili. Facendo piazza pulita di silenzi, sottovalutazioni, connivenze che non sono mancati soprattutto tra gli anni ‘50 e ‘70. Ma chi era davvero don Pino? Ecco un aneddoto che fa capire meglio il suo temperamento.

Il parroco aveva subito telefonate e lettere anonime, un’aggressione fisica, gli avevano danneggiato l'auto. Una molotov era stata lanciata davanti alla chiesa. Quella sera in pizzeria padre Puglisi prese un pacchetto di stuzzicadenti, di quelli cilindrici, di plastica. Ne tirò fuori uno e disse a un amico: «Spezzalo!». E quello lo ruppe. Poi ne prese due insieme e disse: «Spezza questi due». E quello li spezzò con le mani. Infine padre Puglisi prese il mucchio degli altri stuzzicadenti e concluse: «Ora prova a spezzare tutti questi insieme!». Insomma, voleva dire con un semplice esempio: l’unione fa la forza, stiamo uniti. Per dirla con la sua frase più famosa: «Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto». Per questo la mafia dovette fermarlo, il 15 settembre, giorno del suo compleanno. La gente di Brancaccio si stava unendo, cresceva una nuova cultura della legalità illuminata dalla fede: ancora poco tempo e nessuno sarebbe più riuscito a spezzare la schiena ai volontari. «Non dobbiamo tacere», diceva don Pino ai parrocchiani. E aggiungeva, citando San Paolo, si Deus nobiscum, quis contra nos?. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?

Nell’ottobre 1990 era diventato parroco a Brancaccio, il quartiere dove era nato. Altri sei sacerdoti avevano rifiutato l'incarico prima di lui. «Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?»: evidentemente i senza Dio o gli oppositori di Dio. Sta proprio in questa frase l’inizio della riflessione che ha condotto alla conclusione positiva nel maggio 2013 della Causa di beatificazione, di portata storica: don Puglisi. come detto, è infatti la prima vittima di mafia di cui viene riconosciuto il martirio cristiano. E la causa è la prima - nella storia della Chiesa - in cui vengono utilizzati verbali di collaboratori di giustizia, atti di processi di mafia, ricostruzioni della magistratura sul periodo tra il '92 e il ‘93, crocevia delle stragi Falcone e Borsellino ma anche degli attentati di Firenze, Milano e alle chiese di Roma: queste ultime bombe vengono lette dagli storici come una ritorsione contro Giovanni Paolo II per il suo anatema nella Valle dei Templi del maggio ‘93. E l’uccisione di don Pino, pochi mesi dopo, si può legare ugualmente alla rabbiosa vendetta contro Papa Wojtyla. Se i mafiosi uccidono un cristiano per far tacere la voce della sua fede, la vittima è un martire come le vittime del nazismo e del franchismo, come i missionari trucidati in Africa. Lo stesso percorso ha portato alla beatificazione del giudice Rosario Livatino e c’è da sperare che presto si compia l’iter per don Giuseppe Diana ucciso (e poi infangato) dalla camorra in Campania. Su Cosa Nostra padre Pino aveva le idee molto chiare. In un incontro disse: «Nella mafia si può riconoscere una struttura di peccato. Quella mafiosa non è solo una cosca, è a suo modo una cultura, un’etica, un costume. Malgrado tutte le mimetizzazioni, si tratta di una cultura anti-evangelica e anti-cristiana, addirittura, per certi aspetti, satanica».