Sal Capone accende il gusto con FUEGO: nuova churrascaria brasiliana con un tocco siciliano

A Palermo, una città dove il cibo è cultura, identità e passione, arriva una novità che promette di coinvolgere tutti i sensi e riscrivere le regole della convivialità a tavola: FUEGO, la nuova churrascaria brasiliana targata Sal Capone, che si è ritagliata più che un angolo nello storico locale in via Catania 44. Un luogo dove il Churrasco è il re, la carne è l’assoluta protagonista e ogni piatto è un tributo alla fusione perfetta tra l’anima calda del Brasile e il cuore saporito della Sicilia. La vera protagonista è la carne pregiata con un prezzo accessibile a tutti: 32,90 euro e una formula all you can eat per soddisfare tutti, ma proprio tutti, fino all’ultimo tocco di carne. Come nelle churrascherie brasiliane più autentiche. Un'invasione di tagli pregiati serviti alla spada. Dai fusi di pollo speziati, al petto di tacchino avvolto in pancetta, fino alle ribs di maiale, lo spinacino di Angus, il diaframma di vitello, lo scamone di manzo e, ovviamente, la regina del fuoco: la picanha di Black Angus, tenera, marezzata, succosa. Un culto per i veri amanti della griglia. Si parte con antipasti variegati, anche con influenze sudamericane, perfetti da accompagnare con cocktail tropicali e twist esotici. E per chi ama concludere in bellezza, c’è l’ananas alla cannella servita alla spada, oppure i dolci della casa per chi resta legato ai sapori della tradizione. FUEGO non è solo un ristorante: è uno spettacolo di gusto, un'esperienza conviviale, un viaggio tra continenti tra churrasco e passione siciliana. Tutto, a un passo da casa, in via Catania 44 a Palermo.