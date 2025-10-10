Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace

Il premio va a una «coraggiosa e impegnata paladino della pace», «una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente». Così il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell’assegnazione del premio a Corina Machado. Machado «riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia», ha affermato il comitato nel suo annuncio.

«Nella lunga storia del premio Nobel del comitato - ha detto rispondendo alla domanda di un cronista - questo comitato ha visto ogni tipo di campagna, di attenzione dei media. Riceviamo migliaia migliaia di lettere ogni anno di persone che dicono quello che, per loro, conduce alla pace. Questo comitato siede in una stanza piena di ritratti di tutti laureati e quella stanza è piena di coraggio e integrità. Così noi basiamo le nostri decisioni solo sul lavoro e sulla volontà di Alfred Nobel».

Il profilo di María Corina Machado

María Corina Machado è la leader dell’opposizione in Venezuela, diventata famosa in tutto il mondo durante le primarie nell’ottobre 2023, quando ha ottenuto il 90% dei voti con oltre 3 milioni di voti, per sfidare la violenta dittatura di Nicolas Maduro al potere dal 2013. Ma la lotta democratica al regime della «libertadora», soprannome in omaggio al 'libertador' Simon Bolivar, è stata bloccata dai tribunali venezuelani prima del voto e l’opposizione si è compattata intorno a Edmundo Gonzalez Urrutia. Da allora Machado vive in clandestinità.

Nata a Caracas, capitale del Venezuela, nel 1967, Machado si è formata come ingegnere industriale prima di entrare in politica. Nel 2002 ha fondato Súmate, un gruppo di volontariato che promuove i diritti politici e monitora le elezioni. Freedom House, un gruppo di monitoraggio, afferma che le istituzioni democratiche del Venezuela si sono deteriorate dal 1999, «ma le condizioni sono peggiorate notevolmente negli ultimi anni» a causa della dura repressione da parte del governo del presidente Nicolás Maduro.

Nobel Pace: mancato Premio Trump, «Oslo pronta a conseguenze»

La scelta del Comitato per il Nobel per la Pace non resterà impunita. Ne sono convinti i politici norvegesi che, dopo l’assegnazione del Premio all’attivista dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, si stanno preparando alle possibili ripercussioni sulle relazioni con gli Stati Uniti. Il presidente Usa, Donald Trump, ha apertamente preteso di meritare lui il prestigioso riconoscimento, soprattutto dopo aver favorito l’accordo di cessate il fuoco e rilascio ostaggi tra Hamas e Israele.

Kirsti Bergsto, leader del partito socialista norvegese di sinistra e portavoce, ha affermato che Oslo deve essere «pronta a tutto». «Donald Trump sta portando gli Stati Uniti verso una direzione estrema, attaccando la libertà di parola, facendo rapire persone in pieno giorno da agenti della polizia segreta mascherati e reprimendo istituzioni e tribunali. Quando il presidente è così instabile e autoritario, ovviamente dobbiamo essere preparati a tutto», ha dichiarato al Guardian. «Il Comitato per il Nobel è un organismo indipendente e il governo norvegese non ha alcun ruolo nella determinazione dei premi. Ma non sono sicuro che Trump lo sappia. Dobbiamo essere preparati a qualsiasi cosa da parte sua», ha aggiunto l’esponente politico anche portavoce del partito per la politica estera.

Nel 2009, il Nobel per la Pace è stato attribuito a uno dei predecessori di Trump alla presidenza, il democratico Barack Obama. A luglio, riporta il quotidiano, il tycoon avrebbe chiamato Jens Stoltenberg, ministro delle Finanze norvegese ed ex segretario generale della Nato, per chiedergli del Premio.

Il mese scorso, alle Nazioni Unite, Trump ha affermato di aver fermato sette «guerre interminabili», dicendo ai leader mondiali: «Tutti dicono che dovrei ricevere il premio Nobel per la pace».

Arild Hermstad, leader del Partito Verde norvegese, ha affermato che l’indipendenza del Comitato per il Nobel è ciò che conferisce credibilità al Premio. «I premi per la Pace si guadagnano con un impegno costante, non con capricci sui social media o con intimidazioni», ha detto «E' positivo che Trump abbia sostenuto il recente accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Ogni passo verso la fine delle sofferenze a Gaza è benvenuto. Ma un contributo tardivo non cancella anni di violenza e divisione alimentate».

Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto norvegese per il Nobel, ha affermato che la scelta è stata fatta durante l’ultima riunione del Comitato per il Nobel, tenutasi lunedì. Harpviken ha spiegato che le decisioni sono apolitiche, anche se la nomina dei membri del Comitato da parte del Parlamento norvegese, in conformità con la volontà di Alfred Nobel, che ha lasciato in eredità il denaro per finanziare i premi che portano il suo nome, potrebbe complicare questa impressione.