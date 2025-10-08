Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Mig, Natalia Re consegna attestato di "Testimoni di Gentilezza" al personale del Niguarda di Milano



Il Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG), presieduto da Natalia Re, ha conferito l'attestato Collettivo di “Testimoni di Gentilezza” al personale socio-sanitario del Blocco Nord B3 dell’Ospedale Niguarda di Milano, "per la sensibilità, l’attenzione e l’umanità dimostrate nei confronti dei pazienti".

"La decisione -spiega Natalia Re- nasce dalle segnalazioni ricevute da parte dei pazienti, che hanno raccontato esperienze di cura caratterizzate da professionalità, empatia e rispetto. Il riconoscimento si inserisce nell'ambito della campagna di attenzione sociale permanente “Qui si pratica gentilezza”, conferendo per la prima volta in Italia un encomio collettivo a un ospedale pubblico. In un tempo in cui la fretta rischia di sopraffare l’ascolto – continua la Presidente Re – il personale del Blocco Nord B3 ha saputo essere presenza attenta e cura autentica. È un esempio concreto di come la gentilezza possa trasformare la relazione di cura e restituire fiducia a chi vive un momento di fragilità. Il riconoscimento, accolto con profonda emozione dal numeroso personale presente, vuole essere non solo un segno di gratitudine, ma anche un invito a promuovere una sanità gentile, in cui il valore umano accompagni la competenza professionale". 

L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per annunciare i lavori della prossima Settimana Mondiale della Gentilezza, che vedrà il Movimento Italiano per la Gentilezza protagonista di eventi e azioni diffuse su tutto il territorio nazionale, con appuntamenti speciali a Palermo, Genova, Milano e Santena ( TO). A Palermo è già prevista per l'11 dicembre prossimo la consegna della Benemerenza e dei Gelsomini gialli, i riconoscimenti previsti dal Mig a personalita' che si sono distinte, in diversi ambiti, nella promozione della gentilezza . 

La consegna avverrà nell’ambito del congresso internazionale “Ponti di Cura: Neonatologia, Pediatria e Comunità. Un Dialogo Multidisciplinare nel Cuore del Mediterraneo”, in programma a Palermo dal 9 all’11 dicembre nell’Hotel NH Palermo (Foro Italico Umberto I, 22/B).

