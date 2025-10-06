Eppure qualcosa sta cambiando. Crescono anche in Sicilia le donazioni a cuore fermo, una svolta che consente di recuperare organi preziosi pure quando a fermarsi per primo è il cuore, offrendo così nuove possibilità di vita. Un solo donatore può ridare speranza fino a 8 persone, e lo scorso anno nell’Isola sono stati effettuati 350 trapianti, piazzando la Sicilia al sesto posto in Italia. «È difficile, in un momento di profondo dolore, accettare l’espianto degli organi del proprio familiare – spiega Antonino Scafidi, anestesista rianimatore e coordinatore operativo del Centro trapianti –. Ci avviciniamo ai parenti con delicatezza per spiegare loro l’importanza della donazione, ma il tasso di opposizione resta alto, intorno al 45%. Mentre il 60% dei cittadini non si esprime in vita». Scafidi sottolinea l’importanza di dichiarare per tempo la propria volontà: «Possiamo farlo quando rinnoviamo la carta d’identità, o con una semplice autodichiarazione scritta e firmata da conservare».

Quando un evento luttuoso colpisce una famiglia, le decisioni si giocano in un fragile equilibrio tra dolore e generosità: mariti, mogli, figli e genitori sono spesso più restii ad acconsentire, mentre fratelli e sorelle si mostrano più propensi a dire «sì». Solo 4 persone su 10 si esprimono in vita sulla donazione — in senso positivo o negativo — lasciando agli altri il peso di scegliere nel momento più difficile.

Anche il coordinatore regionale Giorgio Battaglia lavora per diffondere una vera cultura del dono: «Stiamo collaborando con il ministero dell’Interno – spiega – per formare anche il personale degli uffici anagrafe, così che possa informare correttamente i cittadini al momento del rilascio della carta d’identità».

I risultati di questo impegno si vedono: sempre più ospedali periferici, hanno portato a termine prelievi multiorgano. Segnali di un cambiamento che parte dai reparti più piccoli e arriva al cuore dell’Isola. Molti familiari restano ancora frenati da paure e convinzioni errate. «La più diffusa – spiega Scafidi – è quella di “mortificare” il corpo. Ma durante l’espianto c’è la stessa cura e attenzione di un intervento chirurgico, con massimo rispetto per la salma». Altre false credenze riguardano la morte del tronco encefalico: «Nessuno in morte cerebrale può risvegliarsi – chiariscono gli esperti –. In Italia la procedura è rigidissima, c’è un sistema molto garantista: una commissione di medici osserva il paziente per 6 ore, con test e analisi continue. Solo dopo si può procedere all’espianto. In altri Paesi bastano pochi minuti».

Accanto alle donazioni da morte cerebrale, la nuova frontiera è quella a cuore fermo. Nel 2024 in Sicilia sono state 6, oggi sono già salite a 14. «Grazie a un sofisticato sistema di circolazione extracorporea – spiega Battaglia – ossigeniamo gli organi dopo l’arresto cardiaco, rendendoli idonei al trapianto. È una scelta che si fa con i familiari, in questo caso non ci sono le caratteristiche della morte cerebrale ma è un percorso di fine vita, quando il paziente è mantenuto solo dalle macchine e non c’è più possibilità di ripresa».