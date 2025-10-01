La busiata entra nello Zanichelli 2026: un simbolo della gastronomia siciliana come metafora della lingua che si rinnova

La lingua italiana è in continua trasformazione, e il nuovo Zingarelli 2026 lo dimostra con l’ingresso di oltre mille neologismi che raccontano cambiamenti sociali, culturali e persino gastronomici. Ogni nuova parola è come una tessitura: aggiunge un filo al grande impasto della nostra identità, un po’ come la busiata, tipica pasta elicoidale siciliana, che con la sua forma intrecciata diventa una metafora perfetta della lingua che si avvolge, si piega e si rinnova.

E così il tipico formato di pasta di grano duro che trae origine soprattutto in provincia di Trapani, e a cui ogni anno viene dedicata una sagra nel centro storico di Salemi, entra ufficialmente nel dizionario della lingua italiana: non è solo cibo ma il racconto di una terra. Inserirla nello Zanichelli, quindi, significa riconoscere che la cultura italiana non è fatta solo di neologismi anglosassoni o mode passeggere, ma anche di radici profonde, capaci di nutrire la lingua come un piatto che non passa mai di moda.