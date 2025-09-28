Giornalismo sportivo in lutto, addio a Carlo Sassi e Furio Focolari

Due voci che hanno segnato la storia del giornalismo sportivo italiano si sono spente a poche ore di distanza, lasciando un vuoto nel mondo dell’informazione e tra gli appassionati. Sono morti Carlo Sassi, storico volto e voce della moviola della Domenica Sportiva, e Furio Focolari, noto per le sue cronache sullo sci e le imprese di Alberto Tomba. Due protagonisti di epoche diverse, ma entrambi capaci di innovare il linguaggio dello sport e di entrare nell’immaginario collettivo. Il primo con la lente d’ingrandimento della moviola, il secondo con il pathos delle cronache alpine. Due modi differenti di raccontare la passione sportiva, uniti dalla stessa capacità di emozionare.
Carlo Sassi, il “papà” della moviola
Nato a Milano nel 1928, Sassi aveva 95 anni. Ex calciatore dilettante, dopo un tentativo fallito di entrare nell’Inter intraprese la carriera giornalistica. Entrò in Rai nel 1960 e dal 1967 divenne protagonista della Domenica Sportiva grazie alla moviola, strumento introdotto da Enzo Tortora e destinato a cambiare per sempre il racconto televisivo del calcio. Il debutto avvenne con il famoso gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan.
Per anni affiancò Bruno Pizzul nella rubrica Pronto moviola, fino a diventarne il volto di riferimento. Dopo aver lasciato la Domenica Sportiva nel 1991, continuò a lavorare in Rai con programmi come Quasi Gol con Sandro Ciotti e Quelli che il calcio, accanto a Fabio Fazio e Marino Bartoletti, fino al 2001.
Furio Focolari, la voce dello sci azzurro
Romano, classe 1947, Focolari si è spento a 78 anni dopo una lunga malattia. Entrato in Rai nel 1976, iniziò al GR3 e seguì come inviato i Mondiali di calcio di Spagna ‘82. La sua carriera decollò al Tg2 Sport, dove raccontò numerose edizioni delle Olimpiadi, a partire da Los Angeles 1984. La sua voce divenne celebre negli anni ’80 e ’90 grazie alle telecronache di sci, in particolare quelle dedicate alle imprese di Alberto Tomba, che contribuirono a far amare questa disciplina a milioni di italiani.
Da sempre tifoso della Lazio, negli ultimi anni fu direttore e voce storica di Radio Radio, emittente che ha dato la notizia della sua scomparsa con un messaggio carico di affetto: «Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai».
