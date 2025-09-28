Giornalismo sportivo in lutto, addio a Carlo Sassi e Furio Focolari

Due voci che hanno segnato la storia del giornalismo sportivo italiano si sono spente a poche ore di distanza, lasciando un vuoto nel mondo dell’informazione e tra gli appassionati. Sono morti Carlo Sassi, storico volto e voce della moviola della Domenica Sportiva, e Furio Focolari, noto per le sue cronache sullo sci e le imprese di Alberto Tomba. Due protagonisti di epoche diverse, ma entrambi capaci di innovare il linguaggio dello sport e di entrare nell’immaginario collettivo. Il primo con la lente d’ingrandimento della moviola, il secondo con il pathos delle cronache alpine. Due modi differenti di raccontare la passione sportiva, uniti dalla stessa capacità di emozionare.

Carlo Sassi, il “papà” della moviola

Nato a Milano nel 1928, Sassi aveva 95 anni. Ex calciatore dilettante, dopo un tentativo fallito di entrare nell’Inter intraprese la carriera giornalistica. Entrò in Rai nel 1960 e dal 1967 divenne protagonista della Domenica Sportiva grazie alla moviola, strumento introdotto da Enzo Tortora e destinato a cambiare per sempre il racconto televisivo del calcio. Il debutto avvenne con il famoso gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan.