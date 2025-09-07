Piazza San Pietro, Papa Leone XIV proclama Santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis

Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono Santi. Papa Leone XIV ha pronunciato, in latino, la formula di canonizzazione durante la messa presieduta sul sagrato della Basilica di San Pietro. «Dichiariamo e definiamo Santi - ha detto Leone - i Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis e li iscriviamo nell’Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siamo devotamente onorati tra i Santi».

Al termine della formula viene offerto l’incenso per la venerazione delle reliquie. Piazza San Pietro era gremita per la canonizzazione, Papa Leone XIV ha salutato i fedeli prima della messa: «Oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, per la Chiesa e per il mondo. Siamo chiamati anche noi a essere santi».

Hanno concelebrato con il Pontefice 36 cardinali, 270 vescovi e oltre 1700 sacerdoti. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Carlo Acutis, morto nel 2006 a 15 anni, è ricordato come il patrono di internet per la sua fede diffusa online. Pier Giorgio Frassati, scomparso nel 1925 a 24 anni, fu giovane dell’Azione Cattolica, impegnato nel sociale e antifascista. Entrambi laici e under 25, sono i primi santi proclamati da Papa Leone XIV.