Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo: «Non rassegnamoci alla logica del conflitto e delle armi»

«Non dobbiamo rassegnarci alla logica del conflitto e delle armi». Così Papa Leone XIV al termine dell’Angelus recitato da piazza della Libertà a Castel Gandolfo. «Oggi vogliamo affidare all’intercessione della Vergine Maria la nostra preghiera per la pace». «Ella, come madre, soffre per i mali che affliggono i suoi figli, specialmente i piccoli e i deboli», ha aggiunto Leone.

Il Papa all’Angelus ha citato Pio XII che nel pieno della seconda guerra mondiale diceva: «Mai più scempio di vite umane!». «Quanto sono attuali queste parole - ha commentato Papa Leone -. Ancora oggi purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare nel mondo della violenza sempre più sorda e insensibile ad ogni moto di umanità. Eppure non dobbiamo smettere di sperare: Dio è più grande del peccato del mondo».