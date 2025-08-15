Ferragosto solidale, volontari internazionali a Isola delle Femmine per l'ambiente

Anche quest'anno e anche quest'anno a Ferragosto, come ormai avviene da quasi vent'anni, si è rinnovata la collaborazione fra la LIPU, Ente gestore della Riserva Naturale Orientata "Isola delle Femmine", e l'associazione Informagiovani, che ha permesso e sta permettendo la realizzazione di numerosi campi di volontariato sull'isola di fronte la costa palermitana.

I campi di volontariato, iniziati a luglio e che proseguiranno fino a inizio settembre vedono la partecipazione complessivamente di oltre 30 volontari e volontarie provenienti da decine di paesi di tutto il mondo.

Grazie alla collaborazione avviata con l'università di Kiev, come già era avvenuto l'anno scorso anche quest'anno due ragazze ucraine hanno preso parte all’iniziativa.

I giovani volontari, di età compresa fra 18 e 30 anni, supportati anche dal Corpo europeo di solidarietà dell'Unione Europea, sono stati coordinati dal direttore della riserva Vincenzo Di Dio, e hanno collaborato a tutte le attività di manutenzione e per la fruizione controllata dell'area: la pulizia e la raccolta dell'immondizia portata dalle mareggiate, la messa a dimora e la cura di nuove piante di palma nana e la manutenzione dei sentieri già esistenti.