È morto padre Fedele Bisceglia: Cosenza dice addio al frate ultrà

È morto nella notte padre Fedele Bisceglia, lo storico frate ultrà di Cosenza. Padre Fedele era da tempo ricoverato nel reparto di Geriatria dell’Inrca a Cosenza.
Il religioso, 87 anni, storica figura del mondo della Chiesa e del volontariato cosentino e calabrese, fu arrestato e assolto dall’accusa di aver violentato una suora. Ma da allora fu sospeso dall’Ordine dei cappuccini e non poteva celebrare Messa. Nei giorni scorsi, il vescovo di Cosenza Giovanni Checchinato ha rassicurato i fedeli che Padre Fedele avrebbe potuto celebrare Messa appena si sarebbe sentito meglio essendo questo un suo ultimo desiderio. Ma nella notte tra martedì e mercoledì (12 e 13 agosto) il religioso si è spento.
Il frate stava lottando con tenacia da giorni. Forse, avrebbero dovuto concedergli di dire Messa in tutti questi anni quando lo chiedeva: era accusato ingiustamente d’un reato infamante e l’assoluzione era stata piena e definitiva. Perché non è stato riabilitato? Voleva solo celebrare l’Eucarestia, nulla di più. Un desiderio non esaudito.
A dare la notizia sulla pagina Facebook è stata diffusa dall’Associazione «Il Paradiso dei Poveri». «Padre Fedele - è scritto in un post su Facebook - ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede. Padre Fedele ci lascia un messaggio importante «Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio. Ci stringiamo nella preghiera, certi che il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto di amore verso il prossimo. Ciao Padre Fedele, guida ancora i tuoi poveri dal Paradiso. Riposa in pace».
Il sacerdote si è speso negli anni per i poveri e gli ultimi della sua Terra e non solo. Ha portato avanti numerose missioni umanitarie in Africa. Padre Fedele fu anche un grande tifoso e sostenitore del Cosenza Calcio.
