Riso, farina e… plastica: la protesta per Gaza che fa discutere e «inquina»

Perché se da un lato il messaggio vuole lanciare una provocazione su scala globale, dall’altro l’azione concreta consiste pur sempre nel gettare plastica in mare, cosa che gli ambientalisti, non hanno apprezzato per niente.

Sui social, in particolare su X (ex Twitter), sono stati pubblicati diversi video: attivisti che si mobilitano da Londra, famiglie che partecipano da coste del Mediterraneo, persino bambini egiziani che lanciano bottiglie nelle onde. Un gesto semplice, simbolico, che ha colpito la rete. Ma che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

L’appello, semplice quanto controverso, invitava a riempire bottiglie di plastica con riso, farina o latte in polvere e gettarle in mare, con la speranza (o l’illusione?) che raggiungessero le coste di Gaza. Un modo anche per denunciare l’inerzia dei governi dinanzi a una crisi umanitaria.

L’intenzione era nobile, il risultato un po’ meno. Negli ultimi giorni, un’iniziativa lanciata da alcune associazioni internazionali per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è diventata virale sui social, ma non senza polemiche.

«Non raggiungeranno mai Gaza. Finiranno spiaggiate, tra le zampe delle tartarughe o nello stomaco dei pesci», hanno fatto notare numerosi attivisti, biologici marini e Ong ambientaliste. Lo riferisce l'Ansa. E in effetti, oltre a non avere una rotta precisa, le bottiglie rischiano di trasformarsi in rifiuti galleggianti, andando ad aggravare l'inquinamento marino che il pianeta già fatica a contenere.

L’intento simbolico resta, ma anche l'effetto boomerang. Protestare contro un’ingiustizia creandone un’altra, per quanto involontaria, non è certo il massimo dell’efficacia. E così, tra chi applaude l’iniziativa per il suo valore emotivo e chi la condanna per il suo impatto ambientale, il dibattito rimbalza sui social.