Addio a Salvatore Giglio, storico fotografo palermitano della Juventus: suo lo scatto iconico di Platini a Tokyo

Il mondo del calcio e della fotografia sportiva piange la scomparsa di Salvatore Giglio, fotografo storico della Juventus e autore di immagini che hanno segnato la memoria collettiva dei tifosi bianconeri e non solo. Giglio si è spento nelle scorse ore, lasciando un vuoto profondo in chi ha conosciuto il suo lavoro e la sua passione per lo sport.

Nato a Palermo nel 1947, Giglio è stato per 25 anni fotografo ufficiale della Juventus, seguendo la squadra in ogni angolo del mondo, dai campi di Serie A fino alle notti leggendarie delle coppe europee. È suo, tra gli altri, lo scatto simbolo di Michel Platini disteso sul prato di Tokyo nella finale della Coppa Intercontinentale del 1985, dopo che l’arbitro aveva annullato un suo gol contro l’Argentinos Juniors. Un'immagine rimasta impressa nella memoria di milioni di tifosi.

Ha immortalato anche momenti iconici come quello che ritrae Boniperti, Umberto e Gianni Agnelli sulla panchina dove era nata la Juventus. Con il suo obiettivo ha raccontato gioie e dolori della squadra, compresa la tragica notte dell’Heysel nel 1985.