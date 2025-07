Palermo, la «zia Sarina» compie 100 anni

Un secolo di amore, saggezza e dolcezza: Rosaria D’Amore, per tutti «zia Sarina», il 15 luglio 2025 ha compiuto 100 anni. Nata e cresciuta al Borgo Vecchio, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, lavorando come casalinga. È la terza di cinque fratelli e l'unica ancora in vita. Ad accudirla oggi è la figlia Gabriella, che le è sempre accanto. Ma a festeggiarla ci sono anche i suoi dieci nipoti, nove pronipoti, parenti e amici, che le hanno dedicato un messaggio commovente: «Un esempio prezioso per tutta la famiglia e per chi ha la fortuna di conoscerla».

La sua ricetta per la longevità? Una vita semplice, un’alimentazione genuina e l’amore per la musica del passato. Il suo cantante preferito è Toto Cutugno, che ascolta con emozione ogni giorno.

A portare a Rosaria gli auguri della città e una lettera personale del sindaco Roberto Lagalla è stato l'assessore Fabrizio Ferrandelli. «Una festa piena di affetti e amici, la sua risata e una lucidità sorprendente, la capacità di leggere senza occhiali e godersi l’evento. Che bello quando si invecchia così», scrive Ferrandelli in un post su Facebook.