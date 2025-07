Addio a Goffredo Fofi, l’intellettuale controcorrente che ha fatto della cultura un atto politico

Fondatore di riviste cruciali come Quaderni Piacentini, Ombre Rosse, Dove sta Zazà, Lo Straniero e Gli Asini, è stato anche direttore editoriale, curatore, scopritore di talenti e autore prolifico. Il suo lavoro ha segnato profondamente la critica cinematografica italiana, a partire dal celebre saggio "Totò. L’uomo e la maschera", che contribuì a rivalutare l’attore napoletano, fino agli studi sul cinema militante e sulle rappresentazioni sociali nel teatro, nella letteratura e nel fumetto.

Nato a Gubbio il 15 aprile 1937, Fofi si trasferì appena diciottenne a Palermo, attratto dal pensiero e dalle azioni del pacifista Danilo Dolci, con cui condivise lotte sociali e “scioperi al rovescio” contro la disoccupazione e la mafia. Da quel momento la sua vita è stata un laboratorio permanente di pensiero critico, di riviste, libri, battaglie politiche e culturali. Una figura sempre in movimento, instancabile animatore del dibattito su cultura, educazione, giustizia sociale e Sud Italia.

Fofi ha sempre rifiutato la retorica della cultura di massa, cercando invece forme di resistenza civile attraverso la scrittura, l’analisi e l’impegno editoriale, sostenendo autori come Roberto Saviano, Alessandro Baricco, Stefano Benni e molti altri quando erano ancora poco noti.

Il suo percorso intellettuale è stato attraversato da una costante tensione etica: “costruire un’alternativa al consumismo e all’omologazione culturale”, questo il filo conduttore del suo pensiero. Ha dato voce ai margini, agli esclusi, agli ultimi. Ha raccontato il Sud Italia come luogo di speranza e contraddizione, ha abbracciato cause impopolari e difeso la disobbedienza civile come forma di resistenza democratica.

Con la sua morte, l’Italia perde un intellettuale scomodo e necessario, capace di parlare con la stessa intensità del cinema di Pasolini, delle lotte contadine in Sicilia, dell’anarchia di Jean Vigo, o della pedagogia di don Milani. Ma la sua opera resta: una biblioteca vivente di idee, riflessioni e azioni, destinata a ispirare ancora a lungo le generazioni future.

Il Comune di Palermo aveva conferito nel 2017 la cittadinanza onoraria a Goffredo Fofi durante una cerimonia a Palazzo delle Aquile presieduta dal sindaco Leoluca Orlando. L'evento si era svolto in occasione degli 80 anni di Fofi, nell’ambito della manifestazione “Goffredo felicissimo!”, curata da Franco Maresco e dall’associazione Lumpen. Nel suo intervento, Orlando aveva sottolineato l’impegno di Fofi a fianco di Danilo Dolci, simbolo di una cultura dell’identità come libertà e della legalità coniugata all’etica.

Fofi aveva dichiarato in quella occasione di aver sempre rifiutato onorificenze, ma di aver accettato quella palermitana con orgoglio. Maresco ha ricordato l’arrivo di Fofi a Palermo da giovane, per poi partire e infine tornare, come già presagiva. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore alla Cultura Andrea Cusumano, il sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone e lo stesso Maresco.