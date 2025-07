Sueno, lo spettacolo di flamenco suggella il successo della danza andalusa a Palermo

Sicilia e Spagna unite nel nome della danza. Il flamenco, dichiarato nel 2010 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, a Palermo è una realtà consolidata che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse per ciò che non è semplicemente ballo: «Il flamenco è una cultura - afferma Giulia Compagno, ballerina di danza classica sin da bambina e insegnante da 17 anni di questa danza andalusa - il ‘baile’ rappresenta solo una piccola parte. Flamenco è canto, è musica, è storia di un popolo».

Oltre 50 stili diversi di danza per portare in scena il ventaglio di emozioni umane in strutture ritmiche e melodiche ben delineate ma mai imposte.

«Al flamenco si approcciano tante donne - racconta Giulia - di età diverse, ognuna con le proprie motivazioni ma unite dalla passione per la danza e per la cultura spagnola».

Il flamenco così diventa un modo per dedicare del tempo a se stesse ed alla propria femminilità: «Ho sempre lavorato - racconta Giulia Castronovo, tra le allieve più grandi - ma sin da bambina mi è sempre piaciuto danzare. Così, non appena sono andata in pensione, non ho avuto alcun dubbio ad iniziare il flamenco».